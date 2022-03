Meteo: attese deboli precipitazioni, neve dai 1.000-1.500 metri

(ANSA) - AOSTA, 14 MAR - Dopo settimane di siccità sono attese deboli precipitazioni in Valle d'Aosta tra la serata di oggi e la mattinata di domani, martedì 15 marzo, con neve dai 1.000-1.500 metri di quota.

L'ufficio meteo regionale prevede per oggi "deboli precipitazioni in serata, neve da 1.500 a 1.200 metri" e per domani "deboli precipitazioni fino a metà mattina, localmente moderate in alta valle, neve a 1.000 metri, schiarite dal pomeriggio, più ampie in montagna".

Lo zero termico oggi va dai 1.000 ai 1.800 metri, domani dai 1.400 ai 2.600 mt. (ANSA).