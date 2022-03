Fai, in Valle d'Aosta formate 10 mediatrici artistici culturali

Nell'ambito del progetto Fai 'Ponte tra culture', in Valle d'Aosta dieci donne di nazionalità diversa e di culture differenti sono state portate a dialogare, apprendere e confrontarsi per diventare mediatrici artistico culturali. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta nel salone ducale del Comune di Aosta sabato 12 marzo. A consegnare i riconoscimenti ai corsisti sono stati il capo delegazione del Fai Valle d'Aosta, Alessandra Fulginiti, la delegata Fai del progetto, Carmela Camodeca, e l'assessore all'Istruzione, cultura e politiche giovanili del Comune di Aosta Samuele Tedesco.

"Un momento di cultura e di integrazione sorprendente - dichiara Fulginiti - che prende ancora più valore nel periodo storico che stiamo vivendo, nella convinzione che la cultura, quale espressione del patrimonio di tutti, può essere il linguaggio da utilizzare e da spendere per superare barriere, isolamenti e conflitti".

"Il progetto - spiega Camodeca - ha avuto l'obiettivo di organizzare un corso sull'arte e sulla cultura locale, per formare gruppi di cittadini residenti, prevalentemente di origine straniera, integrati e con una buona competenza linguistica in italiano L2. Persone alle quali spetta ora il compito, come 'mediatori artistici culturali', di partecipare alle attività del Fai, coinvolgendo altri stranieri più bisognosi di integrazione".