Autobotte gpl contro muro, intervento vigili del fuoco

Un'autobotte per il trasporto di gpl è rimasta coinvolta in incidente stradale sulla strada tra Nus e Champagne. Il veicolo è finito ai lati della carreggiata, scontrandosi contro il muro che la delimita. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Prima di essere portata via, l'autobotte verrà messa in sicurezza. Il tratto di strada rimane chiuso per il tempo necessario all'intervento e alla verifica di eventuali perdite di gpl con gli strumenti in dotazione ai vigili del fuoco.