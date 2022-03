Mostre, i ritratti di Anna Maria Moretto all'Hotel des Etats

(ANSA) - AOSTA, 12 MAR - Sarà presentata venerdì 18 marzo alle 18, e rimarrà aperta fino al 26 giugno presso la sede espositiva Hôtel des États di Aosta, la mostra 'Anna Maria Moretto. Ritratti e altre narrazioni'. L'esposizione, realizzata dalla Struttura attività espositive e promozione identità culturale, si compone di una selezione di dipinti a olio su tela, di piccole e medie dimensioni, in cui l'artista ritrae sé stessa e i membri della sua famiglia, con un'attenzione speciale verso i suoi nipoti, che diventano i protagonisti delle opere.

"L'assessorato Beni culturali, turismo, sport e commercio propone per il 2022 una ricca programmazione espositiva - afferma l'assessore Jean-Pierre Guichardaz - che accosta alle rassegne di rilievo nazionale e internazionale alcune mostre che intendono promuovere e valorizzare gli artisti locali. In quest'ottica abbiamo aperto il programma espositivo con la rassegna dedicata a Doisneau al Centro Saint-Bénin di Aosta e ora siamo lieti di proporre, in collaborazione con il Comune di Aosta, la nuova mostra dedicata a un'artista valdostana apprezzata in Valle d'Aosta come scultrice del legno e che si dedica ora alla pittura".

"Entrare nello studio di Anna Maria Moretto, - scrive nel catalogo la curatrice della mostra, Daria Jorioz - in cui la luce naturale del mattino inonda la stanza di riflessi dorati, significa addentrarsi in una dimensione inattesa, che ha nell'infanzia il suo fulcro e una delle sue chiavi di lettura".

