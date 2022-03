Francofonia: 'Rivogliamo France 2', già raccolte 300 firme

(ANSA) - AOSTA, 12 MAR - 'Rendez-Nous #France2 - Rivogliamo France2' è il titolo di una petizione on line lanciata sul sito change.org da Giovanni Barocco, consigliere nazionale Uncem ed ex consigliere regionale in quota Uv, per ripristinare in Valle d'Aosta la trasmissione del canale francese. Lanciata stamane, in poche ore ha già raccolto oltre 300 firme. Nei giorni scorsi la Regione ha reso noto di aver raggiunto un accordo con il gruppo France Médias per la trasmissione del canale alla news France 24, escludendo però France 2.

"È necessario per una Regione autonoma bilingue e francofona come la Valle d'Aosta - si legge nel testo della petizione - mettere a disposizione dei cittadini, strumenti culturali e anche audiovisivi per praticare ed esercitare liberamente questo diritto. Chiediamo che l'offerta dei canali televisivi francofoni sia ampliata con il ripristino del canale Fr2 e l'inserimento del primo canale francese Tf1 e del canale regionale Fr 3. Più informazione, più democrazia". (ANSA).