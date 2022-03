Finaosta, la consigliera Nava si è dimessa dal Cda

Si è dimessa nei giorni scorsi dal Cda di Finaosta Consuelo Rubina Nava, docente all'Università della Valle d'Aosta. "Prendiamo atto della sua decisione e la ringraziamo per il suo apporto", commenta il presidente della finanziaria regionale, Nicola Rosset. Alla base delle dimissioni ci sarebbero motivazioni personali.

Il Cda, in carica per un triennio, è stato nominato dall'Assemblea dei soci della partecipata regionale l'8 settembre 2021. Per completare l'organismo (sono cinque i componenti previsti) occorrerà nominare un nuovo consigliere da affiancare, oltre che a Rosset, a Erika Margareta Galassi, Alex Micheletto e Franco Roberto Sapia.