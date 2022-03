Covid, in Vda 41 nuovi positivi e sette ricoverati in più

Sono 41 i nuovi positivi e 27 i guariti dal Covid-19 in Valle d'Aosta, a fronte 609 tamponi effettuati. I dati emergono dal bollettino quotidiano diffuso dall'amministrazione regionale.

I ricoverati rispetto a ieri passano da 16 a 23, di cui solo uno in terapia intensiva.

Gli attuali positivi sono 924 e non si registrano altri decessi (restano 522 dall'inizio della pandemia).

L'amministrazione regionale, in una nota, precisa che è "in corso da parte dell'AUsl un riallineamento dei dati per l'eliminazione dal data base dei casi positivi rilevati in Valle d'Aosta, ma poi trasferiti fuori regione. Pertanto alcune voci del bollettino, in particolare quelle riferite ai pazienti 'attualmente positivi' o ai 'nuovi casi testati', potrebbero risultare per alcuni giorni non coerenti con la serie storica".