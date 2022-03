Ucraina: Usl valuta ipotesi ambulatorio dedicato ai profughi

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - Un ambulatorio dedicato ai profughi ucraini arrivati in Valle d'Aosta. È questa l'ipotesi più concreta dell'Usl per gestire l'aspetto relativo alla situazione sanitaria dei cittadini arrivati in Valle dopo la fuga dal loro Paese in guerra. L'ambulatorio potrebbe aprire già la prossima settimana, ma "la situazione è in continua evoluzione", precisano dall'Usl.

Personale medico si occuperà di una prima presa in carico complessiva della persona, che riguarderà anche l'aspetto delle vaccinazioni (non solo Covid). L'Usl al momento è al lavoro per individuare un interprete di lingua ucraina. (ANSA).