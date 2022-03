Ucraina: primi bambini a scuola in Vda da lunedì

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - Lunedì tre fratelli arrivati con la loro madre dall'Ucraina potranno andare a scuola. A organizzare l'inserimento è stato il Comune di Gressan. Un piccolo andrà alla materna, le due sorelle alle elementari e medie.

La famiglia è arrivata la settimana scorsa in Valle d'Aosta.

Sono stati accolti da una parente. Il Comune ha subito provveduto a far avere loro un pacco alimentare e altri aiuti di cui avevano bisogno.

Per l'inserimento scolastico "ci siamo mossi subito tramite i miei due assessori all'Istruzione ei Servizi sociali - spiega il sindaco di Gressan, Michel Martinet -. Abbiamo cercato di fare tutto affinché potessero stare il più presto possibile insieme ai loro coetanei".

Martedì e mercoledì il Comune ha organizzato una raccolta di aiuti da destinare all'Ucraina, che saranno inviati tramite la parrocchia di Sant'Orso di Aosta. (ANSA).