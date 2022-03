Ucraina: in Vda 46 profughi registrati da Croce rossa italiana

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - I cittadini ucraini giunti ad oggi in Valle d'Aosta e registrati nel centro di prima accoglienza di Chavonne (Villeneuve) gestito dalla Croce Rossa Italiana sono 46. Nelle prossime 48 ore sono attesi altri 27 arrivi. Fino ad ora le adesioni all'avviso pubblico della Protezione civile per la raccolta delle disponibilità all'accoglienza di profughi sono state 66 per un totale di circa 250 posti letto. E' quanto emerso dalla riunione del tavolo di coordinamento sull'emergenza in Ucrania, convocato dal presidente della Regione Erik Lavevaz per fare il punto sulle procedure di accoglienza dei profughi e condividere i dati relativi agli arrivi e alle disponibilità di posti letto offerti dai valdostani.

"Un dato significativo che testimonia la generosità con cui i valdostani stanno vivendo questo momento - ha commentato il presidente Lavevaz - spero che si possano reperire ulteriori spazi che ci consentano una serena gestione dell'accoglienza nel caso di un incremento significativo degli arrivi".

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle strutture regionali coinvolte (Protezione civile, Politiche sociali, Sanità e Salute, Affari di Prefettura), dell'Azienda Usl, della Croce Rossa Italiana, della Caritas italiana, del Cpel, del Comune di Aosta, del Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta e della Caritas Diocesana e della Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta. (ANSA).