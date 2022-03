Rincari edilizia, Confartigianato Vda 'rischio paralisi lavori'

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - "Il problema dell'aumento dei prezzi della materia prima è che o si riesce a trasferire questo costo sull'utente finale, ma c'è una forbice che deve riuscire a mettere insieme le esigenze del consumatore e dell'imprenditore, oppure si rischia che ci sia una paralisi del lavoro". Lo spiega Stefano Fracasso, segretario di Confartigianato imprese Valle d'Aosta, in merito alla situazione del comparto edilizio in regione.

"Questo rialzo dei prezzi - aggiunge - è già partito prima della guerra. Nell'autunno del 2021 c'è stato un forte aumento per effetto anche della richiesta di materiali a fronte dei lavori che beneficiano del 110%, perché c'è stato un forte incremento della domanda. La situazione in Ucraina ha gettato ulteriore benzina sul fuoco. Su altri settori preoccupa anche il rialzo costo dell'energia e di altre materie prime, come il grano. Non sottovalutiamo l'aumento dei costi del gasolio su altri categorie, come i trasportatori". (ANSA).