Covid, 33 nuovi positivi e 59 guariti in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - Dopo tre giorni consecutivi di crescita dei casi, tornano a diminuire gli attuali positivi al Coronavirus in Valle d'Aosta. Nelle 24 ore sono 33 i contagiati e 59 i guariti, in base all'ultimo bollettino quotidiano diffuso dall'amministrazione regionale. Rispetto a ieri i tamponi effettuati però si sono quasi dimezzati (da 841 a 452). Non sono segnalati altri decessi (che restano 522 dall'inizio della pandemia).

Calano anche i ricoveri, passando da 17 a 16, di cui solo uno in terapia intensiva. Gli attuali positivi scendono da 1.334 a 1.002. (ANSA).