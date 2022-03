Corte conti: neo procuratore Vda, struttura sottodimensionata

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - "La procura regionale per la Valle d'Aosta, pur tenuto conto del contesto territoriale di riferimento e del carico dei fascicoli pendenti, risulta di fatto sottodimensionata sia in termini di personale di magistratura e amministrativo, sia con riferimento alla disponibilità di spazi fisici idonei allo svolgimento delle attività di competenza". Lo scrive il neo procuratore regionale della Corte dei conti, Giuseppe De Rosa, nella relazione diffusa per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, che anche quest'anno, causa pandemia, non si è svolta con la consueta cerimonia. Nello scorso mese di gennaio infatti è terminata l'assegnazione ad Aosta del magistrato contabile Massimo Valere, lasciando come unico inquirente il procuratore regionale.

"Urgente si manifesterebbe inoltre - si legge - la nomina del funzionario preposto alla direzione della segreteria della procura, figura assente dall'ufficio oramai da oltre un anno".

Nel 2021 sono state avviate 120 nuove istruttorie (tutte di responsabilità amministrativa). Le segnalazioni che hanno portato all'apertura del numero maggiore di istruttorie provengono Enti locali (51), Enti pubblici (21), amministrazioni dello Stato (20), privati cittadini (8). I fascicoli pendenti al 31 dicembre 2021 "con vicende penalistiche di rilievo contabile" sono 46. Si va dall'abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio (10) alla truffa e frode nelle pubbliche forniture (9), passando per peculato e peculato d'uso (7); falsità diverse (5), reati a valenza corruttiva (4); turbativa d'asta (4) ealtri reati di singola ricorrenza (7). Alla fine del 2021 erano 576 i fascicoli in carico alla procura. (ANSA).