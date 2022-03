Ucraina: Univda si mobilita per studenti profughi

"In questa fase di emergenza abbiamo reso disponibili due posti in una stanza libera dello studentato e stiamo valutando altre iniziative". Lo spiega la rettrice dell'Università della Valle d'Aosta, Maria Grazia Monaci, in relazione all'eventuale accoglienza di studenti in fuga dall'Ucraina.

"Oltre ai posti offriamo anche la possibilità di frequentare i corsi - prosegue - così che possano continuare il loro percorso di studi, se compatibile. Il problema chiaramente è che difficilmente parleranno italiano, noi possiamo in ogni caso offrire qualche corso in francese e inglese, oltre che la struttura universitaria e la biblioteca".

Per il prossimo "anno, penseremo senz'altro anche alla possibilità di borse di studio".