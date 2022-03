Ucraina: bimbo con appendicite, ospedale Aosta ospita famiglia

(ANSA) - AOSTA, 10 MAR - Gara di solidarietà all'ospedale Parini di Aosta per assistere una famiglia ucraina - una madre con due bambini di cinque e dieci anni - dopo che ieri sera il più piccolo ha accusato una sospetta appendicite ed è stato portato al pronto soccorso.

"In questo momento ci siamo sentiti in dovere di accogliere la famiglia intera. Già la prima sera le infermiere si sono autotassate per portare del cibo e ora ci siamo organizzati per dare loro l'assistenza fintanto che saranno qui", spiega il dottor Paolo Millo, primario della struttura complessa di Chirurgia.

Dopo l'invasione russa i tre hanno raggiunto la Valle d'Aosta, dove si trovano alcuni loro amici.

"Abbiamo una serie di camere chiuse per la mancanza di personale e ne abbiamo approfittato per mettere la famiglia insieme. Per legge il bambino minore non può stare da solo in ospedale. Normalmente la mamma lo accompagna sempre. L'eccezione è stata fatta per l'altro fratello, dove poteva lasciarlo dopo il viaggio che hanno fatto?", aggiunge Millo.

La donna parla solo ucraino - "abbiamo usato google translator ed è intervenuta anche un'infermiera sua connazionale" - mentre il bambino più grande conosce anche l'inglese.

"E' stato molto toccante - spiega il primario - questa mattina vedere personale chirurgico, infermieristico, medici, che hanno portato indumenti e generi di prima necessità.

Qualcuno è andato a comprare una giacca a vento al ragazzo più grande. Si è aperto questo canale di solidarietà spontanea che è bellissimo".

Le condizioni del piccolo non preoccupano. "Lui sta meglio, ora faremo gli esami e nei prossimi giorni valuteremo se trasferirlo in pediatria o farlo tornare a casa". (ANSA).