Covid: nuovi positivi superano guariti per 3/o giorno di fila

Per il terzo giorno consecutivo - e per la quinta volta negli ultimi sei giorni - in Valle d'Aosta i casi di Covid-19 accertati nelle 24 ore superano le guarigioni.

Sono 29 i nuovi positivi a fronte di 21 guariti: i dati, basati su 841 tamponi effettuati, emergono dal bollettino quotidiano diffuso dall'amministrazione regionale. Non si registrano altri decessi (restano 522 dall'inizio della pandemia) e gli attuali positivi salgono a 1.334. In calo (da due a uno) i ricoveri in terapia intensiva mentre sono in incremento (da 14 a 16) i pazienti nei reparti ordinari.