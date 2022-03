Covid, due anni fa la prima vittima in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 10 MAR - Due anni fa la Valle d'Aosta iniziava la triste conta delle vittime del Covid-19. Era l'11 marzo del 2020 quando si spense in ospedale Vinzio Francesco Charrey, classe 1945, artigiano di La Salle. Tre giorni prima l'allora premier Conte aveva annunciato il lockdown e il 5 marzo nella regione alpina era stato registrato il primo caso positivo, un giovane di Pontey. Da allora i contagi sono stati a 31mila 843. Un mese dopo il primo decesso, il bollettino di aggiornamento regionale ne segnalava già 106.

L'isolamento in ospedale, la lontananza dai propri affetti, le salme portate nell'hangar dell'aeroporto di Saint-Christophe in attesa della cremazione e lo stop ai funerali: dolore che si aggiungeva al dolore. Nel primo anno della pandemia in Valle d'Aosta le vittime del Covid sono state 417. Poi è iniziata la campagna vaccinale di massa e sono aumentate anche le conoscenze della malattia in ambito scientifico. Negli ultimi 12 mesi se ne sono aggiunte 105, arrivando alle 522 di oggi.

"Sono riuscita a far passare un messaggio a mio papà, gli ho scritto un testo e in ospedale gli è stato letto. Sono piccole cose, ma per le persone che sono divise è un po' un filo che rimane. Ci si rende conto che si ha che fare con dell'umanità, che c'è attorno a lui tutta una rete", aveva raccontato poche settimane dopo la scomparsa del padre Sidonie Charrey, insegnante della scuola dell'infanzia. "Il crollo - aveva spiegato - c'è stato quando abbiamo dovuto separarci da mio papà, con l'impossibilità di seguirlo, di accompagnarlo in ospedale. Quello è stato il momento più difficile". (ANSA).