Sci: Avif, fatturato torna sui livelli del 2019

Dopo le stagioni da dimenticare a causa delle chiusure per la pandemia da Covid-19, torna a crescere il fatturato delle società che gestiscono gli impianti di risalita in Valle d'Aosta. Anche se non mancano le incognite sul futuro.

"Per il momento siamo in linea con tre anni fa e un po' sotto rispetto a due anni fa, quando però avevamo chiuso gli impianti" in anticipo visto l'arrivo della prima fase della pandemia. "Per questo il confronto viene fatto con l'inverno di tre anni fa: siamo abbastanza in linea, forse con il fatturato un qualcosina in più", spiega Ferruccio Fournier, presidente dell'Associazione valdostana impianti a fune (Avif).

"Però - aggiunge - adesso non faccio grandi commenti perché c'è una situazione in piena evoluzione. Le persone avevano appena ricominciato a muoversi ma ora con il prezzo dei carburanti la situazione si evolve da un giorno all'altro, non mi sbilancio.

Anche chi vorrebbe venire in auto a sciare in giornata può darsi che ora faccia qualche pensierino sulla possibilità di spostarsi o meno".