Lavoro e pandemia, ad Aosta incontro con consigliera ministro

(ANSA) - AOSTA, 09 MAR - 'Lavoro e pandemia: trasformazioni in due città' è il titolo dell'incontro organizzato, nell'ambito di #Vdalavora, dall'assessorato regionale dello Sviluppo economico, formazione e lavoro.

L'appuntamento è per venerdì 18 marzo, alle ore 17, nella Sala Ducale de l'Hotel de la Ville del Comune di Aosta, che patrocina l'evento.

L'incontro si focalizzerà sui cambiamenti del mondo del lavoro a seguito della pandemia, grazie a un confronto tra Cristina Tajani, dal 2011 al 2021 assessora alle Politiche del lavoro del Comune di Milano, e Gianni Nuti, sindaco di Aosta.

Il punto di partenza sarà il libro di Tajani, oggi consigliera esperta del ministero del Lavoro, 'Città prossime.

Dal quartiere al mondo: Milano e le metropoli globali' scritto nel periodo più difficile della pandemia. Modereranno Daniele Chapellu, docente di diritto del lavoro e previdenza sociale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e Stefania Riccardi, coordinatore del dipartimento Politiche del lavoro e della formazione.

"La pandemia - dichiara l'assessore Luigi Bertschy - si è inserita in una fase già in evoluzione della storia delle città.

Le novità, avviate dalla transizione digitale sul lavoro, le relazioni, l'abitare e il vivere in comunità accelerate dal Covid, ci portano a ripensare il ruolo delle città, anche dal punto di vista sociale e relazionale. L'esperienza maturata sul campo da Cristina Tajani nel Comune di Milano e la vision politica che esprime nel suo libro, saranno il punto di partenza di un'interessante e innovativa occasione di confronto sui cambiamenti in corso anche ad Aosta".

Per partecipare all'evento è necessario iscriversi (disponibili 60 posti) tramite il sito vdalavora.it o scaricando l'app #VDAlavora sui principali Stores (App store e Google Play). (ANSA).