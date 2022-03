Bollette: Coldiretti Vda, prorogare misure di sostegno

"Le misure di aiuto straordinarie varate in questi ultimi due anni hanno dimostrato la loro efficacia ed hanno consentito alle aziende agricole valdostane di arginare la crisi economica generata dalla pandemia.

Considerato che l'iter di approvazione del nuovo Psr non consentirà alle aziende di effettuare domande di contributo almeno per i prossimi due anni, riteniamo importante la riapertura della misura sugli investimenti consentendo così agli agricoltori valdostani di continuare il loro percorso di innovazione e sviluppo". Lo sostiene Alessio Nicoletta, Presidente di Coldiretti Valle d'Aosta, sottolineando - assieme al direttore Elio Gasco - che "anche in Valle d'Aosta le imprese agricole si trovano a fronteggiare un rincaro generalizzato: dalle materie prime, ai mangimi, dai fertilizzanti fino all'energia per non parlare degli imballaggi, in plastica e in vetro come le confezioni di latte, le bottiglie per il vino e i succhi e i vasetti per i prodotti trasformati in generale".

I vertici di Coldiretti Valle d'Aosta hanno inviato una lettera all'Assessore regionale all'Agricoltura e Risorse naturali, Davide Sapinet, ribadendo la richiesta di mettere a punto strategie e sostegni che possano aiutare le imprese a superare l'attuale impasse.