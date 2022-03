Ambiente, nasce comitato salvaguardia lago di Lod

Per avere maggiori informazioni e chiarezza sul progetto di costruzione di due centrali idroelettriche a Chamois, "che comporterebbero importanti effetti sul lago di Lod, utilizzato come 'vasca di accumulo' e la cui superficie rischia di ridursi in maniera significativa", è nato il "Comitato per la Salvaguardia del Lago di Lod e dell'Ambiente a Chamois", formato da cittadini, residenti, turisti e frequentatori del piccolo paese della Valtournenche.

A tal proposito un incontro pubblico è stato convocato per sabato 12 marzo, alle 17, nella sala polivalente del Comune di Chamois. Secondo il comitato "gli effetti negativi del progetto porterebbero a snaturare l'equilibrio paesaggistico e naturalistico del lago, con pesanti conseguenze a livello ambientale non solo al delicato ecosistema del lago, ma di tutto l'habitat circostante; importanti e problematiche anche le ripercussioni economiche negative sulle attività turistiche, danni alle attività agricole e pastorali, per non parlare dell'effetto dei lavori pesanti che tale progetto potrebbe avere non solo sul lago, ma su tutta l'area del comune di Chamois, con scavi, ruspe, traffico di mezzi pesanti che, stando al progetto, si protrarrebbero per parecchi mesi, se non anni".