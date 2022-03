Ucraina, tre famiglie profughi arrivate ad Aosta

Tre famiglie di profughi ucraini sono arrivati in Valle d'Aosta e sono state ospitate dalla parrocchia di Sant'Orso ad Aosta. La parrocchia in queste settimane sta rispondendo a richieste di aiuto e raccogliendo la generosità dei valdostani, anche grazie a una rete di contatti con le Caritas che si trovano in Ucraina dove si trova il collaboratore di Don Armellin, Yurii, che sta coordinando gli aiuti dopo aver trasportato un carico di aiuti umanitari. Donne e bambini in fuga - riferiscono dalla parrocchia - sono sotto choc, dopo il lungo viaggio in fuga dalle bombe.