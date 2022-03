Pnrr: indirizzi Salute, ospedale di comunità al Jb Festaz

La Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per gli investimenti Pnrr "Salute", che tracciano "il nuovo disegno dell'assistenza territoriale regionale", spiegano dalla Regione. Gli indirizzi prevedono la realizzazione di case di comunità a Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas e un ospedale di comunità nella Maison de repos J.b. Festaz come "struttura residenziale extra ospedaliera con funzione intermedia tra domicilio ed ospedale per ricoveri brevi di 15-20 giorni".

Previsto lo "sviluppo della casa come primo luogo di cura anche attraverso il potenziamento della telemedicina". Sarà istituita una centrale "operativa territoriale" ad Aosta come "snodo strategico dell'organizzazione territoriale" per coordinare la presa "in cura degli utenti fragili e di raccordo fra ospedale, territorio e domicilio". La Giunta regionale ha inoltre approvato di avviare una verifica di fattibilità per la realizzazione di un secondo ospedale di comunità presso il Comune di Verrès.

Tra gli interventi finanziabili anche interventi "di adeguamento sismico relativi all'unità struttura D" del Beauregard e per le "parti strutturali dei corpi G e L dell'ampliamento del presidio ospedaliero Parini".