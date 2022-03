Musica, 13 appuntamenti per "Les jeudis du Conservatoire"

È previsto per il 10 marzo il primo dei 13 appuntamenti di "Les Jeudis du Conservatoire", rassegna giunta alla sua settima edizione e che ha come obiettivo presentare al pubblico quanto si svolge all'interno dell'istituzione. Titolo del primo evento è "Metti una sera con gli Ottoni", dell'Atelier des Cuivres, un gruppo di allievi che partecipa alla master class del maestro Roberto Basile, tornato al Conservatorio di Aosta in qualità di docente. Si proseguirà il 17 marzo con "Guitarra" il mondo delle sei corde dal Settecento al Novecento. Il Fagotto sarà protagonista del terzo appuntamento, il 31 marzo andrà in scena il recital operistico "La prima donna". Il programma completo è consultabile sul sito del conservatorio. La rassegna proseguirà fino al 9 giugno.