Ucraina, Vda apre raccolta fondi e istituisce numero verde

Una raccolta fondi e un numero verde per mettere a disposizione in modo gratuito appartamenti o stanze vuote. È stato istituito dalla Protezione civile della Valle d'Aosta e servirà per coordinare tutte le segnalazioni fatte in questi giorni dai valdostani. Il numero è 800995554.

"La Valle d'Aosta è pronta a garantire l'accoglienza di profughi dall'Ucraina grazie a un'ampia rete di collaborazione con gli Enti locali e il Terzo settore", spiegano dalla Regione da cui dettagliano anche le procedure da seguire per i profughi in arrivo che dovranno "recarsi al Centro di accoglienza temporaneo a Chavonne (Villeneuve)" dove sarà fatto loro "il primo screening sanitario e un tampone di controllo Covid". L'iter prevede poi la registrazione per "poter usufruire di un'assistenza adeguata" e la consegna eventuale "di generi di prima necessità". Dopo, sarà "assegnata la soluzione abitativa, definita la presa in carico sanitaria e quella dei servizi sociali, in collaborazione con il Terzo settore".

Regione, Enti locali e associazioni del Terzo settore hanno aperto una raccolta fondi per l'ucraina. Si può donare attraverso l'iban IT73G0306909606100000005667 intestato a Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta, con causale "Emergenza Ucraina".