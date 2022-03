Mafie: a Rhêmes, Challand, Aosta iniziative per giornata memoria

In Valle d'Aosta sarà celebrata tra Rhêmes-Notre-Dame, Challand-Saint-Victor e il capoluogo regionale la 27/a Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Lo comunica Libera Valle d'Aosta.

Domenica 20 marzo è previsto alle 11 il ritrovo in piazza del municipio a Rhêmes-Notre-Dame (nel cui cimitero si trova la tomba di Giovanni Selis, pretore di Aosta scampato il 13 dicembre del 1982 al primo attentato in Italia a un magistrato).

Ci sarà una passeggiata fino al lago Pellaud, dove verrà letto l'elenco dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Nel pomeriggio, alle 18,30, presso la Maison du Tsan di Challand-Saint-Victor (proprietà confiscata dallo Stato alla criminalità organizzata) si terranno un incontro con la squadra e una riflessione sulla memoria. Ci sarà poi lo spazio per una testimonianza.

Lunedì 21 marzo la manifestazione si sposterà ad Aosta. Alle 10.30 il ritrovo sarà presso i giardini di fronte al tribunale, con l'inaugurazione della giornata alla presenza del sindaco e del questore. Alle 11 saranno studenti, membri di associazioni e volontari a leggere l'elenco dei nomi delle vittime di mafia mentre alle 12 sarà diffuso il discorso di don Luigi Ciotti in diretta da Napoli, dove si terrà la manifestazione nazionale.