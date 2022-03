Covid: nuovi positivi superano guariti, non accadeva da un mese

I nuovi positivi al Covid-19 (59) in un giorno hanno superato i guariti (38) in Valle d'Aosta: non accadeva dal 6 febbraio (quando erano stati rispettivamente 123 e 96). Il dato emerge dall'ultimo bollettino quotidiano diffuso dall'amministrazione regionale che deriva dai test su 631 tamponi. Tornano quindi a salire gli attuali positivi, toccando quota 1.296. Non si registrano altri decessi (restano 522 dall'inizio della pandemia). I ricoverati in terapia intensiva restano due, mentre i pazienti dei reparti ordinari calano da 15 a 14.