Cade sciando a Pila, morto vigile del fuoco

E' morto all'ospedale Parini di Aosta Michel Munier, il vigile del fuoco professionista di 44 anni che era rimasto ferito in un incidente sugli sci avvenuto mercoledì scorso a Pila. Era ricoverato in rianimazione e le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Originario di Etroubles ed esperto giocatore di fiolet, viveva a Gressan insieme alla moglie e ai due figli. In base a una prima ricostruzione dei fatti, era caduto autonomamente sulla pista Leissé. Nell'incidente aveva battuto la testa, riportando un grave trauma cranico. Con lui sciavano alcuni familiari. Sul posto era intervenuto l'elisoccorso.