8 marzo: Cgil-Cisl-Uil, con mimose raccolta fondi per Ucraina

"Non stucchevole, ma vera e sentita com'è giusto che sia in particolare in un momento come questo, contraddistinto ancora da un'emergenza sanitaria, a cui si aggiunge quella umanitaria con la guerra in Ucraina. Non messaggi di circostanza, ma di aiuto concreto - in particolare oggi - alle donne vittime di questa guerra assurda". E' questo il motivo conduttore con cui Cgil, Cisl e Uil Valle d'Aosta organizzano un'iniziativa per martedì 8 marzo, giornata internazionale della donna.

"Martedì 8 marzo a partire dalle ore 9.30 saremo ad Aosta in piazza Arco d'Augusto con un banchetto di mimose. La raccolta fondi della giornata sarà interamente devoluta ad attività legate all'emergenza in Ucraina", affermano i sindacati.