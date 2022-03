Ucraina: carico medicinali in partenza da Valle d'Aosta

Partirà da Aosta nella notte un primo carico di medicinali diretti verso l'Ucraina. La spedizione è organizzata dalla Protezione civile, sulla base degli elenchi di farmaci e presidi medici stilati dal ministero.

Il valore complessivo del carico è di 40 mila euro.

Per i profughi che arriveranno in Valle d'Aosta tramite il sistema di protezione civile sono previsti, dal punto di vista sanitario, un primo tampone, un periodo di quarantena di cinque giorni in una struttura individuata dalla Croce rossa e dalla protezione civile e un secondo tampone di controllo.

"La prima accoglienza sarà assicurata nelle strutture a disposizione della Croce rossa italiana - spiega il capo della protezione civile regionale Pio Porretta -. Il sistema istituzionale si occuperò dell'organizzazione con accoglienza, soccorso e assistenza". Le telefonate per le segnalazioni di necessità di accoglienza "stanno aumentando, si tratta di persone che sanno dell'arrivo di conoscenti che si sono messi in viaggio. Stiamo creando un database. Molte persone al momento hanno trovato una sistemazione in famiglia, raggiungendo i propri parenti qui".