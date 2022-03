Giovani, Buono Sport a Valtournenche per promuovere attività

Per promuovere la pratica delle discipline sportive da parte di bambini e ragazzi il Comune di Valtournenche ha deciso di erogare un "Buono Sport" rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado che risiedono nel comune valdostano. Ognuno potrà ricevere la somma massima di 150 euro per coprire le spese relative all'iscrizione ai corsi di qualsiasi disciplina sportiva oppure all'acquisto di attrezzatura.

La domanda di ammissione potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2022. "Lo sport ha una funzione altamente educativa e formativa - spiega il sindaco di Valtournenche Jean Antoine Maquignaz - ed è inoltre uno strumento di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Ogni individuo ha il diritto di praticare lo sport, che è indispensabile allo sviluppo della personalità. L'accesso alla pratica sportiva deve essere garantito a tutti e la nostra iniziativa va in questa direzione".