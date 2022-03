Fisica: cosmologia al centro Rencontres de physique 2022

Più di 60 relazioni su cosmologia e fisica delle astroparticelle, della materia oscura, della fisica del neutrino e del bosone di Higgs per l'edizione 2022 delle "Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste" in programma a La Thuile da lunedì 7 a sabato 12 marzo.

Si tratta di un evento scientifico di livello internazionale, giunto alla 35/a edizione, che con cadenza annuale permette di fare il punto sullo stato della ricerca nel settore delle particelle elementari. Dopo due anni, la rassegna torna a svolgersi in presenza. "È con grande emozione - commenta Giorgio Chiarelli, dell'Infn di Pisa ed uno dei quattro organizzatori di questo appuntamento - tornare ad incontraci di persona. Il confronto tra i partecipanti ne sarà arricchito".

Negli anni passati sono stati presenti a La Thuile vari scienziati premiati col Nobel della Fisica, tra i quali Carlo Rubbia, Sheldon Glashow, Samuel Ting, James Cronin, Martin Perl, David Gross e Gerard 't Hooft.