Ucraina: VdA, Protezione Civile per accogliere i profughi

(ANSA) - AOSTA, 03 MAR - Canalizzare attraverso la Protezione civile la disponibilità di alloggi, sfruttare il Covid hotel per l'accoglienza e le Usca per i primi controlli sanitari. Sono le ipotesi emerse dal tavolo di coordinamento, riunitosi oggi per la seconda volta, attivato per il possibile arrivo di profughi ucraini in Valle d'Aosta.

"L'idea è che il flusso degli arrivi preveda una schedatura iniziale, per cui interverranno questura e affari di prefettura per avere un elenco sempre aggiornato", spiega il presidente della Regione, Erik Lavevaz. "Poi ci si occuperà dell'attribuzione degli alloggi, sfruttando anche le rete del sistema di accoglienza già presenti sul territorio ed eventualmente riconvertendo anche il Covid hotel".

Dopo si dovrà "gestire il mantenimento, attraverso il terzo settore come Croce rossa e Caritas. E si pensa di usare le Usca per la parte sanitaria. L'idea è gestire il più possibile a domicilio".

Per coordinare le iniziative spontanee da parte dei singoli cittadini e gli arrivi "l'idea è canalizzare tutto, anche la disponibilità di alloggi, verso la Protezione civile che terrà un database. Ci sarà anche una campagna di informazione e ipotizziamo un vademecum per dare queste informazione ai valdostani". (ANSA).