Ucraina, tunnel Gran San Bernardo gratuito per trasporto aiuti

Viaggiano gratuitamente al traforo del Gran San Bernardo, tra Valle d'Aosta e Canton Vallese (Svizzera), i veicoli impegnati nel trasporto umanitario di materiali e mezzi in aiuto alla popolazione ucraina e degli stati confinanti (Romani, Moldavia, Polonia, Ungheria e Slovacchia) che ne accolgono i profughi. Lo hanno deciso i presidenti della società italo-svizzera Sisex che gestisce la galleria, con l'approvazione del consiglio di amministrazione.

La gratuità del transito vale per un periodo di 15 giorni ed è eventualmente prorogabile. Vale - ha stabilito la Sisex - per "ogni veicolo munito di attestazione emessa da parte di una autorità istituzionale, sindaco, prefetto o ente istituzionale riconducibile al Meccanismo europeo di protezione civile (Eucpm), ovvero svizzero o della Gran Bretagna".

"Una bella iniziativa - commenta su Twitter l'assessore regionale alle Partecipate, Luciano Caveri - per gli aiuti all'Ucraina cui la Regione autonoma Valle D'Aosta, azionista di maggioranza della società italiana del tunnel, ha dato il suo convinto assenso".