È previsto in giornata l'arrivo di una famiglia di profughi dall'Ucraina in Valle d'Aosta. Saranno ospitati da una donna ucraina residente in Valle da anni. Per loro ha affittato un appartamento in Media Valle che sarà pronto ad accogliere una nonna e una mamma con due bambini arrivati in Italia dopo tre giorni di viaggio sfiancante e senza riposo.