Ucraina: Celva, chiediamo disponibilità strutture a sindaci

"Abbiamo mandato una comunicazione a tutti i sindaci dove chiediamo la disponibilità per l'eventuale accoglienza di profughi". Lo spiega il presidente del Celva, Franco Manes. "Sono tre le tipologie: strutture di prima accoglienza già adibite a protezione civile per un eventuale arrivo in massa di profughi e per una collocazione d'urgenza; strutture come colonie e alberghi e come terza disponibilità alloggi, tenendo conto che riguardano soprattutto i ricongiungimenti". I Comuni dovranno dare una risposta entro martedì e il resoconto sarà poi inviato all'ufficio di gabinetto della regione e alla prefettura.

Alle 16,30 di oggi è prevista una riunione del tavolo di coordinamento regionale, dove saranno illustrate le indicazioni nazionali per agire in maniera coordinata.

Intanto, il sindaco di Aosta Gianni Nuti ha inviato una lettera ai 124 residenti nel capoluogo di origine ucraina in segno di vicinanza. "Le porte del municipio di Aosta sono aperte per cercare di rispondere ai bisogni delle persone in fuga - scrive - e la nostra amministrazione è pronta, anche con il contributo dei cittadini aostani e delle organizzazioni di volontariato, a mobilitarsi per offrire assistenza a coloro che cercheranno rifugio nella nostra città". In segno di vicinanza all'Ucraina, anche il Forte di Bard ha proiettato la bandiera del Paese sulle sue mura.