Ucraina, arrivato il primo carico di aiuti dalla Valle d'Aosta

Ha raggiunto l'Ucraina nella notte il primo carico di aiuti umanitari raccolti in Valle d'Aosta. Intanto in mattinata è già partito un secondo mezzo pesante con altri beni di prima necessità destinati alle popolazioni del Paese invaso dalla Russia. "Siamo arrivati in Ucraina! Volevo ancora ringraziare tutte le persone che hanno partecipato con grandissima generosità e affetto!", scrive sui social Yurii Kvartiuk. Collaboratore da dieci anni della parrocchia di Sant'Orso, prima di partire ha già annunciato la sua intenzione di arruolarsi, una volta che avrà aiutato a smistare gli aiuti arrivati dalla Valle d'Aosta e destinati a tre Caritas regionali nell'ovest del Paese, a partire da Leopoli.

Intanto in una nota il Comitato regionale Valle d'Aosta della Croce rossa italiana ha sottolineato invece che "la raccolta fondi costituisce il metodo più efficace per velocizzare l'afflusso, in quanto l'acquisto di grosse partite di derrate alimentari nei paesi direttamente confinanti (Polonia e Romania) consente di dimezzare i tempi di consegna e snellire la catena logistica, limitando i costi di trasporto il cui risparmio sarebbe reinvestito nell'acquisto di ulteriori materiali".