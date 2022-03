Sociale: Anziani attivi Aosta, programmazione da ballo a gite

Gite giornaliere, soggiorni, ripresa delle attività di ballo, ginnastica (a pagamento con Uisp, ma anche insieme al dipartimento di prevenzione Usl), passeggiate nei quartieri e nel centro storico, attività over sessanta dedicate all'espressione corporea, la banca del tempo, le feste dei quartieri. Sono solo alcune delle iniziative promosse nell'ambito di "Anziani attivi", il servizio nato dalla co progettazione del Comune di Aosta e guidata dalle cooperative La Sorgente e L'esprit à l'envers. "Tutto è stato pensato insieme agli anziani", spiega Federica Obino, dell'Esprit à l'envers.

Anziani attivi è rivolto agli over 65 e "ha come obiettivo dare opportunità di socializzazione, confronto e movimento in modo tale da far rimanere gli anziani attivi anche dal punto di vista cognitivo - spiega l'assessore alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati -. Le altre regioni ci guardano perché il percorso che abbiamo imbastito è molto incentrato sulla prossimità.

Vogliamo raggiungere tutta la popolazione ed essere l'ago e filo con cui cerchiamo di cucire il tessuto sociale della città".