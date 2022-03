Incidenti lavoro: Cgil, basta morti sul lavoro

"Continuiamo a ribadire con forza quello che come sindacati non ci stancheremo mai di ripetere: 'La sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere sempre al primo posto. Basta morti nei luoghi di lavoro'". Così in un post su facebook la Cgil Valle d'Aosta interviene dopo l'incidente sul lavoro a costato la vita a Salvatore Esposito, operaio 61enne di Nus. "Un'altra morte in un cantiere edile in Valle d'Aosta, a Chambave. In primis - si legge - il cordoglio della Fillea Cgil Valle d'Aosta ai familiari della vittima".