Cade sugli sci a Pila, vigile del fuoco in gravi condizioni

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Parini di Aosta Michel Munier, 44enne di Gressan, rimasto ferito in un incidente sugli sci avvenuto ieri a Pila.

In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo, vigile del fuoco professionista, è caduto autonomamente sulla pista Leissé. Nell'incidente ha battuto la testa, riportando un grave trauma cranico. Con lui sciavano alcuni familiari. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso.