Ucraina, atleti russi e bielorussi sospesi da Utmb

(ANSA) - AOSTA, 02 MAR - Considerata la situazione in Ucraina causata dall'invasione russa,, il Gruppo Ultra trail du Mont Blanc - una delle più famose gare di corsa in montagna a livello internazionale - ha deciso "l'immediata sospensione di tutti gli atleti russi e bielorussi dagli eventi con il marchio Utmb fino a nuovo avviso". Divieto che vale per la competizione che si svolge ogni anno intorno al Monte Bianco ma anche per tutti i 25 eventi delle Utmb World Series.

Il Gruppo Utmb - si legge in una nota - "è profondamente preoccupato e scioccato per i recenti sviluppi nel paese e, sebbene ci rammarichiamo di aver penalizzato gli atleti che si sono allenati duramente, questa decisione riflette la nostra solidarietà con l'Ucraina e il suo popolo, la nostra convinzione nella necessità di proteggere l'integrità dello sport e la nostra condanna delle atrocità commesse dalla leadership russa".

(ANSA).