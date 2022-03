Stalking dopo denuncia per violenza sessuale, 35enne arrestato

Un 35enne residente in Valle d'Aosta è finito in carcere su disposizione del gip. L'uomo è accusato di atti persecutori ai danni di una coetanea, che ha denunciato i fatti nel febbraio scorso. Dalle indagini coordinate dal pm Manlio D'Ambrosi sono emerse continue offese, atteggiamenti minacciosi e anche il danneggiamento dell'auto della donna.

La vicenda inizia nell'agosto 2021. I due, che si conoscevano di vista, una sera si erano incontrati sotto casa di lei: secondo la ricostruzione della procura, con un pretesto, il 35enne era riuscito a entrare nell'abitazione. Qui si sarebbe consumata una violenza sessuale, che lui ha sempre negato.

Quando è venuto a conoscenza della denuncia in procura avrebbe iniziato a tormentarla, dando il via alle condotte considerate come atti persecutori. Per la contestata violenza sessuale l'uomo è stato ammesso al rito abbreviato e l'udienza si terrà a maggio.