Covid: Uberti, al lavoro su piano per eventuali altre ondate

"Stiamo già lavorando al piano per la gestione di eventuali prossime ondate pandemiche. È un lavoro complesso che riguarda anche l'Igiene pubblica, dove al momento stiamo riducendo gli spazi vaccinali ma ci dovremo organizzare anche per un'eventuale quarta dose o dose annuale che potrebbe esserci, o come richiamo o perché in presenza di nuove varianti". Lo ha detto il direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, Massimo Uberti, durante la conferenza stampa sulla situazione vaccinale in Valle d'Aosta.