Covid: studio, 75% pazienti Rianimazione Aosta non vaccinato

Dal 15 novembre a 31 gennaio al Parini sono state ricoverate per Covid 253 persone. Di questi 116 erano donne e 137 uomini, con età dai 26 ai 100 anni.

Di questi 253 (dal calcolo sono esclusi i pazienti positivi ma senza sintomi Covid) in 137 non erano vaccinati, in 67 avevano fatto due dosi da più di cinque mesi e in 35 avevano un ciclo completo di tre dosi (in sette da meno di due settimane). Il dato emerge dalla ricerca del dottor Moreno Fettuccia in servizio nel reparto di medicina interna del Parini.

"Tre quarti dei pazienti che sono entrati in Rianimazione non era vaccinato", ha spiegato. Sono 34 le morti correlate alla patologia da Covid 19: in 18 non erano vaccinati, otto pazienti avevano due dosi da più di cinque mesi, in sette tre dosi e una persona aveva due dosi da meno di cinque mesi. "I vaccinati con tre dosi - ha aggiunto - hanno più comorbilita. Il Covid-19 rimane una malattia mortale e la vaccinazione con un ciclo completo garantisce protezione importante anche per omicron", aggiunge Festuccia.