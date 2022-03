Covid: Lavevaz, dovremo ancora convivere con virus

"Ci avviamo ad una stagione di sereno, almeno lo speriamo. Questo è l'ultimo mese di gestione emergenziale. Ora affronteremo una gestione ordinaria della straordinarietà dovuta alla pandemia. Dovremo convivere con il virus ancora per qualche mese, qualche anno. La situazione in Valle d'Aosta è comunque molto migliorata nelle ultime settimane". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, durante una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza Covid-19 nella regione alpina.