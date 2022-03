Corruzione in appalti, chiesti 7 anni per tre impresari Edilvu

Sette anni di reclusione ciascuno per Loreno Vuillermin (71), Renza Dondeynaz (67) e per il figlio Ivan Vuillermin (48): sono le richieste di condanna del pm Luca Ceccanti nei confronti dei tre, imputati in qualità di soci dell'impresa Edilvu di Challand-Saint-Victor, nel processo ordinario sul presunto giro di corruzione in appalti pubblici, con epicentro nel Comune di Valtournenche, risalente al periodo 2014-2018. Sono accusati di concorso in corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La discussione è in corso davanti al tribunale collegiale di Aosta. Il Comune di Valtournenche, parte civile, ha chiesto un risarcimento per diverse tipologie di danno (solo per quello d'immagine e da corruzione ammonta a quasi 120 mila euro, a cui vanno aggiunti quello patrimoniale e da tangente).

In base alle indagini la Edilvu aveva versato circa 50 mila euro di tangenti in cambio di lavori all'ex capo dell'ufficio tecnico di Valtournenche, Fabio Chiavazza, figura chiave dell'inchiesta.

Chiavazza era stato condannato a sei anni di reclusione, nel giugno 2021, al termine del processo con rito abbreviato davanti al gup di Aosta.