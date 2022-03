Cinema, siglato protocollo tra Film Commission e Comune Aosta

Il Comune di Aosta e la Film Commission Vda hanno siglato un protocollo "dall'alto valore simbolico" per facilitare il lavoro delle produzioni che girano o hanno intenzione di girare audio visivi nel capoluogo. Questo "protocollo rende ancora più fluide, veloci ed efficaci tutte le procedure", spiega Alessandra Miletto, direttrice della Film Commission. Una semplificazione già in atto "che ha portato a un incremento esponenziale della presenza delle produzioni sul territorio". Fra queste, anche la registrazione di una puntata di "4 hotel". L'audiovisivo" pesa il 15% del Pil italiano", è "promozione ma anche sviluppo economico: per ogni euro investito ne ritornano sei attraverso un'economia indiretta", ha ricordato il presidente, attore e produttore della Film Commission Vda, Simone Gandolfo.