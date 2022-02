Lupo abbattuto nel Vallese, 'scambiato per ibrido'

Sospettato di essere un lupo ibrido, è stato abbattuto dai guardacaccia del Canton Vallese (Svizzera), ma le successive indagini genetiche hanno appurato che non si trattava di un incrocio tra il predatore e il cane.

Dall'autunno scorso il Servizio caccia del Cantone confinante con Valle d'Aosta e Piemonte era venuto a conoscenza, grazie ad alcune fototrappole, di un esemplare con un mantello 'atipico', quasi nero. Sulla base di questo e della taglia dell'animale, specialisti del Cantone, dell'Ufficio federale dell'ambiente, dell'Osservatorio dei grandi predatori ed esperti europei hanno ipotizzato che fosse un ibrido.

In Svizzera l'ordinanza federale sulla caccia prevede che i cantoni debbano rimuoverli dalla natura se minacciano la diversità delle specie autoctone, per impedirne la moltiplicazione. Così l'animale è stato abbattuto alla fine di gennaio ed esaminato alla clinica veterinaria di Berna. Sono poi state condotte analisi dal laboratorio di genetica delle popolazioni dell'Università di Losanna e dal Center for wild animal genetics di Gelnhausen (Germania). E' emerso che l'esemplare era un lupo geneticamente puro, il cui genoma non aveva subito incroci con cani nelle ultime quattro generazioni.

Proviene dalla popolazione franco-italiana: le caratteristiche esterne nelle popolazioni di lupi italiani - fa sapere il Servizio caccia del Vallese - possono quindi variare più di quanto si pensasse.