Graduatorie vvff e centralinisti d'emergenza, impugnativa Cdm

Il Consiglio dei ministri lo scorso 24 febbraio ha impugnato una parte della Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024 della Valle d'Aosta riguardante alcune assunzioni. Da un lato si tratta della "proroga al 31 dicembre 2022" della "validità della graduatoria del concorso bandito dall'amministrazione regionale per l'assunzione a tempo indeterminato di centralinisti dell'emergenza, in scadenza al 31 dicembre 2021". Dall'altro della graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato nell'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco degli idonei ammessi alla partecipazione ai relativi corsi, a condizione che la stessa ammissione "avvenga entro il 31 dicembre 2022, in luogo del termine previgente fissato al 31 dicembre 2021".

Secondo Palazzo Chigi il reclutamento del personale "deve avvenire entro tempi ragionevolmente brevi rispetto al momento in cui è stata svolta la selezione, affinché la stessa risponda ai requisiti previsti dal quadro ordinamentale di riferimento".