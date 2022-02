Covid: ospedale Parini, riapre reparto di Chirurgia

Riaprirà martedì 1 marzo il reparto di Chirurgia dell'ospedale Parini di Aosta, dal 13 gennaio destinato ai pazienti Covid. Sono 15 i primi posti letto che torneranno disponibili per l'attività ordinaria del reparto.

Il reparto di Chirurgia era stato l'ultimo a essere convertito per i pazienti Covid, durante il picco di positivi. Prima già quello di Neurologia e di Gastroenterologia erano stati chiusi per ospitare i contagiati (oltre ai posti riservati in Malattie infettive).